Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas bate recorde no Europeu com 73 inscritos | AutoSport

Já é conhecida a totalidade da lista de inscritos do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura do FIA ERC (European Rally Championship) e do CPR (Campeonato de Portugal de Ralis) que estará na estrada nos próximos dias 11, 12 e 13 deste mês de março. São 73 os inscritos, o que é um recorde dos últimos anos no Europeu, aproximando-se, inclusive, dos números da edição 2021 do Rali de Portugal.

A competição com sede em Fafe, que nesta edição volta a estender-se às regiões de Felgueiras, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e de Boticas, tem vindo, nos dois últimos anos, desde que passou a integrar o calendário do Campeonato da Europa, a consolidar a sua posição.

E agora, com um total de 73 equipas no arranque de uma nova temporada do FIA ERC, afirma-se cada vez mais como uma referência no ano em que esta série internacional passa a ter um novo promotor – a WRC Promoter sucede à EuroSport Events –, que é o mesmo do Campeonato do Mundo de Ralis.

Esta mudança significa que o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas será o primeiro esta época, no âmbito do FIA ERC, a dispor de uma projeção mediática, sobretudo a nível de transmissões televisivas em direto no decurso da prova, em moldes muitos semelhantes ao que a estrutura daquela empresa produz em cada prova do Mundial.

O interesse mediático desta edição 2022 está a alcançar níveis sem precedentes e o número de pedidos de acreditação Media já superou a centena e meia…

“Estão reunidas todas as condições para que este Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas alcance a maior projeção de sempre, em termos mediáticos e não só, tanto a nível nacional como internacional.

Apresentar uma lista de 73 inscritos, que se distingue pela quantidade e qualidade dos intervenientes, é para nós motivo de orgulho e uma espécie de recompensa face ao trabalho desenvolvido nos dois anos anteriores, muito complicados devido à pandemia.

A verdade, porém, é que as equipas e os pilotos adoram as classificativas desta vasta região que dispõem de condições naturais fantásticas para os ralis. Creio que montámos uma prova interessante no plano desportivo e que vai ser do agrado de todos”, declarou Carlos Cruz, presidente do Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, responsável pela organização.

O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas tem início na noite do dia 11 (sexta-feira), com a disputa de uma super-especial (1,43 km) no centro da cidade de Fafe, a partir das 21h08. No dia seguinte, sábado (12 março), os pilotos começam bem cedo (7H20) as duas passagens pelas classificativas de Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km), terminando a jornada pelas 19h25, em Fafe.

No domingo, último dia de prova, o programa tem início às 7h20, englobando duas passagens pelas classificativas de Montim (8,73 km), Seixoso (9,97 km), Santa Quitéria (9,18 km) e a “clássica” Lameirinha (14,83 km), que a partir das 15h08 será a “power stage” do rali, cujo final em Fafe (Praça Mártires do Fascismo) está agendado para as 15h47.