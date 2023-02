Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto: inscrições até dia 24 | AutoSport

As inscrições para a edição 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto (10, 11, 12 março), a prova de abertura do FIA-ERC (European Rally Championship) e do CPR (Campeonato de Portugal de Ralis), terminam na próxima sexta-feira (24 de fevereiro), pelas 23:59 CET (22:59 de Portugal continental).

O Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto) já recebeu algumas inscrições e um dos primeiros a formalizar a sua participação foi o estónio Georg Linnamae, sem dúvida um dos grandes protagonistas da edição anterior, então com um VW Golf GTi, que agora regressa, mas aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2 da equipa estónia RedGrey Team.