Rally Serras de Fafe e Felgueiras: A esperada lista de luxo… | AutoSport

O Rally Serras de Fafe e Felgueiras vai ter, como se esperava, uma lista de inscritos de luxo. Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e o campeão Alexey Lukyanuk encabeçam um plantel que inclui os melhores do Europeu e do Campeonato de Portugal de Ralis. Este fim de semana disfrutamos de boa parte destes pilotos nos Açores, dentro de duas semanas, em Fafe.

A estreia do Rally Serras de Fafe e Felgueiras no FIA ERC (European Rally Championship), a 2/3 de outubro próximo, promete, atendendo à qualidade dos pilotos inscritos, um espetáculo com “cheirinho” a Mundial nas classificativas de terra dos municípios de Fafe, Felgueiras, Boticas e Vieira do Minho. “Não temos dúvidas que vai ser a melhor edição [Rali Serras de Fafe e Felgueiras] de sempre, quer a nível de participantes quer da estrutura envolvida”, assegura Carlos Cruz, presidente do Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, organizador do evento que este ano é a sexta prova do calendário do FIA ERC e também do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), sendo ainda pontuável na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Alexey Lukyanuk (Citroen), campeão europeu em título, Andreas Mikkelsen (Skoda), atual líder do Europeu, e Dani Sordo (Hyundai) encabeçam uma lista de inscritos de luxo e da qual fazem parte aqueles que têm sido os grandes protagonistas do campeonato, a que se juntam agora outras “estrelas”, como os portugueses Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães e José Pedro Fontes, entre outros.

“A lista de inscritos está de acordo com as nossas expetativas, tendo em conta a fase da época em que nos encontramos e direi que estão reunidas todas as condições para um rali competitivo e interessante da primeira à última classificativa”, refere ainda o mesmo responsável.

Emt ermos de formato, numa prova que mantém o seu centro nevrálgico em Fafe, a grande novidade é a introdução de uma classificativa em Boticas, cujo traçado nunca foi utilizado em ralis. De resto, o primeiro e o segundo dia incluem classificativas por demais conhecidas e outras, como Senhora da Fé/Anjos ou Agra/Zebral que correspondem a partes das “especiais” de Vieira do Minho também já utilizadas no Rali de Portugal.

“Nos últimos dias, as condições climatéricas não têm ajudado, prejudicando o esforço desenvolvido pelas autarquias para consolidar o bom estado dos pisos das classificativas, que agora, em alguns casos, terão de ser reparados. Ainda restam duas semanas para o rali e como a previsões meteorológicas apontam para a chegada do bom tempo, acredito que vai estar tudo em perfeitas condições quando o rali partir para a estrada”, adiantou Carlos Cruz.

Muito embora a Demoporto ainda aguarde diretivas da Direção Geral de Saúde, através da autoridade regional (Fafe),não deve ser permitida a presença de público no Parque de Assistência, à semelhança do sucedido nas provas anteriores, mas haverá público nas classificativas. E, nesse sentido, a organização do Rally Serras de Fafe e Felgueiras apela ao bom senso de todos quantos vão estar na estrada para o cumprimentos de regras, como o distanciamento social ou o uso de máscara nas zonas de aglomeração de pessoas.

PRINCIPAIS INSCRITOS

Dani Sordo (Hyundai i20 R5)

Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally 2 evo)

Alexey Lukyanuk (Citroen C3 Rally2)

Miko Marczyk (Skoda Fabia Rally2 evo)

Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2 evo)

Nil Solans (Skoda Fabia Rally2 evo)

Yoann Bonato (Citroen C3 Rally2)

Erik Cais (Ford Fiesta R5 MKII)

Umberto Scandola (Hyundai i20 R5)

Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo)

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia Rally2 evo)

Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5)

José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2)

Pedro Meireles (VW Polo R5)

Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo)

Manuel Castro (Skoda Fabia R5)

Paulo Neto (Skoda Fabia R5)

Gil Antunes (Dacia Sendero R4)

Ivan Ares (Hyundai i20 R5)

Javier Pardo Siota (Suzuki Swift R4LLY S)

Joan Vinyes (Suzuki Swift R4LLY S)

Alexander Villanueva (Citroen C3 R5)

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (1 outubro)

13:30/15:30 – Free Practice

16:00 – Qualifying Stage – Monte (3,25 km)

16:30/18:30 – Shakedown – Monte (3,25 km)

20:00 – Escolha da Ordem de Partida (PavilhãoMultiuosos)

SÁBADO (2 outubro)

08:00 – Partida (PraçaMártires do Fascismo (Feira Velha)

08:00/08:23 – Parque Fechado (Parque da Feira)

09:00 – PEC 1 – Luílhas 1 (12,1 km)

09:50 – PEC 2 – Senhora da Fé/Anjos 1 (18,06 km)

10:25 – PEC 3 – Agra/Zebral 1 (11,25 km)

ReabastecimentoemBoticas (Central de Camionagem)

11:45 – PEC 4 – Boticas 1 (15,2 km)

13:25/13:40 – ReagrupamentoemFafe (PraçaMártires do Fascismo/Feira Velha)

14:18/14:52 – Parque de Assistência (Parque da Feira)

14:55 – PEC 5 – Luílhas 2

15:45 – PEC 6 – Senhora da Fé/Anjos 2

16:20 – PEC 7 – Agra/Zebral 2

ReabastecimentoemBoticas (Central de Camionagem)

17:40 – PEC 8 – Boticas 2

19:20/19:30 – Parque Fechado/Zona Técnica (PraçaMártires do Fascismo/Feira Velha)

19:38/20:23 – Parque de Assistência (Parque da Feira)

20:38 – Parque Fechado (PraçaMártires do Fascismo/Feira Velha)

DOMINGO (3 outubro)

08:30 – PartidaPraçaMártires do Fascismo/Feira Velha

08:38/08:53 – Parque de Assistência (Parque da Feira)

09:30 – PEC 9 – Seixoso 1 (10,01 km)

10:10 – PEC 10 – Santa Quitéria 1 (9,28 km)

10:45 – PEC 11 – Montim 1 (8,63 km)

11:10 – PEC 12 – Lameirinha 1 (13,99 km)

11:50/12:05 – ReagrupamentoemFafe (PraçaMártires do Fascismo/Feira Velha)

12:13/12:43 – Parque de Assistência (Parque da Feira)

13:20 – PEC 13 – Seixoso 2

14:00 – PEC 14 – Santa Quitéria 2

14:35 – PEC 15 – Montim 2

15:00 – PEC 16 – Lameirinha 2

15:40/15:50 – Parque Fechado/Zona Técnica (PraçaMártires do Fascismo/Feira Velha)

15:58/16:08 – Parque de Assistência (Parque da Feira)