Rally Serras de Fafe, Carlos Cruz: “Não foi fácil conciliar os interesses de todas as partes envolvidas”

O Eurosport Events, promotor do European Rally Championship (ERC), com a aprovação do Conselho Mundial da FIA (Federação Internacional do Automóvel), confirmou, oficialmente, o Rally Serras de Fafe e Felgueiras como sexto evento do calendário da temporada 2021, entre 24 e 26 de setembro próximo. Agendada inicialmente para meados do próximo mês de março, a prova organizada pelo Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto) acabou por avançar para setembro, na sequência da inevitável reconfiguração do calendário do Europeu, ditada pelo agravamento global da pandemia Covid-19 neste início do ano: “Não foi fácil, bem pelo contrário, remarcar uma nova data e a solução encontrada surgiu mesmo in-extremis, depois de consultarmos diversas entidades, desde autarquias a clubes organizadores de provas, tanto de Portugal como de Espanha, de modo a conciliar os interesses de todas as partes envolvidas. Felizmente conseguimos, resta agora esperar que em setembro a pandemia já esteja controlada ou faça mesmo parte do passado. O Demoporto sempre foi apologista de ralis com público e é evidente que vai estar atento à situação pandémica nessa altura, procurando, por todos os meios, fazer o rali com essa mais valia, em termos de moldura humana, não só para Fafe como para todas as regiões por onde ele vai passar”, disse Carlos Cruz, presidente do Demoporto.