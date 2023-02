Rally Serras de Fafe abre o Europeu e CPR | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo, a edição 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto (10, 11, 12 março) será a prova de abertura do FIA-ERC (European Rally Championship) e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com um programa de 17 classificativas em três dias que promete grande animação naqueles cinco concelhos das regiões do Minho e de Trás-Os-Montes. É, também, o quarto ano consecutivo que figura no calendário da segunda competição de ralis mais importante da FIA, tendo adquirido um estatuto de referência graças ao trabalho e empenho conjuntos da Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto) e das cinco autarquias que o recebem.

Em termos gerais, a estrutura é muito idêntica à da edição transata, surgindo como única novidade, a nível de classificativas, a introdução de uma segunda “especial” no concelho de Boticas, designada por Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km).

HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (10 março)

Início dos treinos livres 11:30

Qualifying-Montim (3,61 km) 13:30

Parque Fechado 14:15

Escolha da ordem de Partida (Junto da Câmara Municipal) 17:45

Shakedown 15:00/17:00

PEC 1 – Fafe (1,43 Km) 21:05

Parque Fechado (Parque da Cidade/Frente ao Multiusos) 21:15

SÁBADO (11 março)

Partida (Parque da Cidade/Frente ao Multiusos) 06:45

PEC 2 – Boticas/Vale do Tâmega 1 (9,64 km) 08:09

PEC 3 – Boticas/Sr. do Monte (15,05 km) 08:59

PEC 4 – Cabeceiras de Basto 1 (10,84 km) 10:27

PEC 5 – Vieira do Minho 1 (11,76 km) 11:40

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 12:44/12:59

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 13:06/13:36

PEC 6 – Boticas/Vale do Tâmega 2 14:39

PEC 7 – Boticas/Sr. do Monte 2 15:29

PEC 8 – Cabeceiras de Basto 2 17:02

PEC 9 – Vieira do Minho 2 18:15

Parque Fechado & Zona Técnica (Feira Velha) 19:19/19:29

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 19:36/20:21

Parque Fechado (Feira Velha) 20:36

DOMINGO (12 março)

Partida (Parque Fechado, na Feira Velha) 06:45

PEC 10 – Luílhas 1 (8,09 Km) 07:32

PEC 11 – Seixoso 1 (9,97 km) 08:24

PEC 12 – Santa Quitéria 1 (9,18 km) 09:14

PEC 13 – Lameirinha 1 (14, 9 km) 10:05

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 10:39/11:29

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 11:34/12:04

PEC 14 – Luílhas 2 12:31

PEC 15 – Seixoso 2 13:23

PEC 16 – Santa Quitéria 2 14:13

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 14:53/15:37

PEC 17 – Lameirinha 2 (Power Stage) 16:05

Parque Fechado (Feira Velha) 16:44