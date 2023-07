Rally di Roma Capitale: Triunfo de Andrea Crugnola | AutoSport

Andrea Crugnola venceu o Rally di Roma Capitale, sexta prova do ERC 2023, uma competição que até aqui teve seis provas e cinco vencedores diferentes. Con novo pódio, Haydden Paddon destacou-se ainda mais no campeonato

Andrea Crugnola venceu o Rally di Roma Capitale, sexta prova do ERC 2023 disputada este fim de semana em Itália, Depois de ter vencido todas as classificativas da primeira etapa, o piloto do Citroën C3 Rally2 rodou a ritmo mais controlado naquele que foi o terceiro dia de competição e apenas foi o melhor num dos troços cronometrados da segunda etapa. Apesar disso, atingiu a meta com um avanço de 23,1 segundos para a concorrência.

Giandomenico Basso, com um Skoda Fabia RS Rally2, esteve durante a primeira metade da corrida em luta com Yoann Bonato, ao volante de um Citroën C3 Rally2, pelos restantes lugares do pódio. Rodaram sempre muito juntos até que o francês furou e caiu várias posições, deixando o italiano que na próxima semana estará na Madeira em posição confortável para voltar a Roma na segunda posição.

O tempo perdido por Bonato permitiu também que o neozelandês Hayden Paddon, com um Hyundai i20N Rally2, conseguisse subir ao pódio depois de uma bela recuperação, em que chegou a vencer três troços cronometrados, depois do tempo perdido com um toque na primeira etapa. Bom resultado final conseguiu igualmente o espanhol Efren Llarena que, com um Skoda Fabia RS Rally2, foi subindo posições até ser quarto no final.

O esloveno Avbelj Bostjan, aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo, foi quinto também beneficiando de problemas sentidos por outros pilotos como o italiano Simone Campedelli, que rodou bastante tempo no top five. Com este resultado final, Hayden Paddon reforçou a sua liderança no campeonato e Efren Llarena volta a estar na discussão do pódio final. O ERC regressa à estrada entre 19 e 20 de agosto com o Barum Czech Rally Zlin.

Por João Faria

Tempos Online – CLIQUE AQUI