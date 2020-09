Rally de Spa confirmado no Europeu de Ralis

O Europeu de Ralis 2020 está marcado para se decidir no Rali de Spa, na Bélgica, depois da prova ter sido acrescentada ao calendário da ERC, como a sexta e última ronda da época. Programado para ter lugar de 12 a 13 de dezembro, o Rally de Spa apresenta troços no famoso circuito do Grande Prémio da Bélgica e nas suas imediações o que constituirá um desafio interessante para os pilotos.

Baseado no paddock do Circuito de Spa-Francorchamps, o evento segue-se ao Rally Islas Canarias (26-28 de novembro) na lista de eventos do ERC 2020 e marca o regresso do campeonato à Bélgica pela primeira vez desde 2016.

Jean-Baptiste Ley, o coordenador do ERC para o promotor Eurosport Events, afirmou: “Temos seguido de perto o Spa Rally durante algum tempo e sempre ficámos impressionados com a abordagem de vanguarda, atenção aos detalhes e boa organização e promoção de Christian Jupsin e da sua equipa na DG Sport. Tendo discutido a possibilidade de o Spa Rally se juntar ao ERC anteriormente, é muito satisfatório que essas conversas tenham resultado na adesão do evento ao calendário do Europeu de Ralis pela primeira vez para o que promete ser uma final espetacular para a época”.

Percorrido numa distância de 205,52 quilómetros em troços o Rally de Spa incluirá a pista de ralicross (WRX-utilizada para o evento Spa World RX do Benelux em novembro – no itinerário. O Spa Rally substitui o Rally de Chipre no calendário do ERC após ter sido acordado o evento baseado em Nicósia, uma prova de longo prazo e popular no calendário do Europeu, contará apenas para o campeonato FIA do Médio Oriente. A seguir no calendário do ERC está o Rally Fafe Montelongo, que se realiza de 2-4 de Outubro, seguindo-se o Rally Hungria de 6-8 de novembro e o Rally Islas Canarias (26-28 de novembro).