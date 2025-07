Rally de Roma Capital: Troféu Lancia reacende paixão…

O Troféu Lancia teve mais um capítulo no Rally de Roma Capital, onde a marca se reergue apelando ao lado mais emocional dos adeptos, nem que seja, para já, com um Troféu.

No Villaggio Lancia Corse HF em Fiuggi, entusiastas e famílias viveram uma experiência imersiva a 360°: desde test drives da nova Ypsilon (híbrida e totalmente elétrica) à exposição da Ypsilon HF de 280 CV e Ypsilon HF Racing, um carro de competição que combina alto desempenho, segurança e custos quilométricos muito baixos. Em exibição também estiveram os icónicos Delta Integrale e 037. Nenhuma outra marca nos ralis tem tanto e tão bom ‘Império dos Sentidos’….

O público teve ainda a oportunidade de admirar, perto do Coliseu, duas Lancia Ypsilon LX, uma HF Racing e uma HF Line, modelos que representam o regresso da marca às emoções autênticas da condução, com um olhar firme no futuro.

Troféu Lancia nas estradas do Lácio

Do Coliseu às curvas apertadas entre as montanhas do Lácio, o Troféu Lancia tem vindo a escrever um novo capítulo de paixão, e nesta terceira ronda da temporada, disputada no coração do Rally de Roma Capital – válido para o Europeu de Ralis e para o Campeonato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) – 18 equipas do Troféu Lancia, quase 20% do total de inscritos na prova, lançaram-se num desafio cujo vencedor no fim do ano garante um lugar na equipa oficial Lancia no European Rally Championship (ERC) 2026.

Gianandrea Pisani e Nicola Biagi: Reis de Roma no Troféu Lancia

O Rally da Capital coroou Gianandrea Pisani e Nicola Biagi como os vencedores, que conquistaram a dupla vitória nas Corridas 3 e 4 do Troféu Lancia, bem como o pódio do Campeonato Europeu ERC4. A estes resultados somam-se o segundo lugar no Campeonato Italiano 2Rodas Motrizes e o sucesso na categoria Master do Troféu. O Rally Roma Capital acolheu duas provas do Troféu Lancia, com sexta-feira e sábado a contarem para a 3ª prova e domingo a valer, com a reposição dos resultados anteriores, para a 4ª prova.

Balanço a meio da temporada: Pisani na frente, luta continua

Atingida e ultrapassada a marca de metade da temporada, os números apontam Pisani como grande favorito tanto na classificação geral como na Master, com uma margem de segurança sobre Cogni e Pesavento na classificação geral, enquanto Cogni e Mazzocchi perseguem entre os Master. Entre os Expert, Fiore conquista a liderança sobre Polonski e Maurino.

O Troféu faz uma pausa de verão, o próximo encontro será com o Rally do Lácio (13-14 de setembro), antecâmara da grande final de Sanremo.