Rally de Fafe Montelongo: Longe da vista, perto do coração…

Na altura em que o Rally de Fafe Montelongo, prova do Europeu de Ralis, em Portugal, ninguém deixou de pensar que essa é uma situação extremamente positiva, mas a verdade é que a evolução da pandemia está a impedir que a prova possa ser a festa que se previa inicialmente.

O público nortenho é dos melhores do mundo no que respeita aos ralis, mas infelizmente a evolução da pandemia, não impedindo que vá existir gente a assistir à prova, vai condicionar muito essa situação.

A própria organização do Rally Fafe Montelongo fez recentemente uma comunicação a aconselhar o público a ver prova pela TV, no Eurosport, face à situação de contingência atual vivida no país. Oficialmente, o Rally de Fafe Montelongo é uma prova sem público, que será proibido no início e finais de troços, sendo aí que autoridades policiais mais atuarão, não permitindo o acesso de espetadores ao início e ao final das provas especiais de classificação do rali. Por isso, a presença de público nos troços será altamente condicionada, o que é muito diferente de dizer que será impossível.

O Rali de Castelo Branco também foi, oficialmente, uma prova sem público e o que esteve presente na estrada portou-se à altura, deu brilho ao evento e nada de especial se passou em termos sanitários. Portanto, é isso também que se espera também desta prova. Haverá, certamente, público nos troços, é completamente impossível às autoridades policiais controlar todos os milhares de acessos que existem às classificativas.

A única dúvida neste momento é a decisão da Direção-Geral de Saúde, já que esta tem de emanar um parecer técnico, e pode, impor condições ainda mais restritas à realização da prova do que aquelas que já existem. Não acreditamos que o rali possa não se realizar, como foi hoje divulgado por alguma imprensa, mas até que exista decisão superior, essa hipótese está em cima da mesa.