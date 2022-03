Rali Serras Fafe: Nil Solans termina o dia na frente, Armindo Araújo vence no CPR | AutoSport

Está concluído o segundo dia de prova no Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas. A dupla Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) fechou o dia na frente, aumentando a vantagem para os segundos classificados, Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5). Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally 2 Evo) fizeram o segundo tempo na PE9 – Luílhas 2 – com a dupla lusa Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a fecharem o top 3 neste troço, aproximando-se ainda mais do segundo lugar e carimbando a vitória no CPR.

Linnamae voltou a perder tempo e queixou-se do vidro da frente embaciado, enquanto que no troço anterior se tinha queixado da afinação do seu carro. Assim, no ERC, Solans termina o dia com 1:44.4 de vantagem para Linnamae e Araújo está a 15.3 do segundo lugar.

Nas contas do CPR, o triunfo final foi para Araújo, que teve apenas de gerir para carimbar o primeiro triunfo da época 2022. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) conquistaram o segundo lugar, à frente de Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2).

No final do rali a satisfação de Araújo era visível: “Estou muito contente. Ganhar no campeonato nacional e ser terceiro no ERC é um sonho para mim. Este troço foi a mais difícil do dia para mim. Condições realmente difíceis e um grande desafio para os pilotos”.

Já Ricardo Teodósio lamentava a sua sorte: “Muito cansado! É impossível pilotar o carro desta maneira. Agora, os limpa para-brisas pararam e o vidro estava cheio de lama. Ok, estamos no fim do primeiro dia e espero que amanhã possamos trabalhar na afinação do carro”.

