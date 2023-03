Rali Serras de Fafe: Transmissão televisiva garantida | AutoSport

A prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, este próximo fim de semana (10/12 março), vai ser alvo de uma cobertura televisiva inédita, com mais de 14 horas em direto no canal 4 da SportTV.

O Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto), organizador da prova – também a primeira do Campeonato da Europa (FIA-ERC) – graças ao acordo com o promotor da competição (WRC), que é o mesmo do Campeonato do Mundo, garantiu uma amplitude mediática ao nível de qualquer evento do Mundial. Serão nada menos que 11 os “diretos” da SportTV4, o primeiro dos quais na noite de sexta-feira, quando tem início o rali com a super-especial desenhada no centro da cidade de Fafe.

Depois, tanto no sábado como no domingo, é possível acompanhar tudo sobre o rali, já que o trabalho das diversas equipas de reportagem da produtora WRC vai ser levado à antena da SportTV4 ao longo (manhã/tarde) de cada um dos dias, sem esquecer a “power stage” (Lameirinha 2), culminando com a cerimónia de consagração dos vencedores. Eis o horário dos “diretos” do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto na SportTV4:

SEXTA-FEIRA (10 março)

20h30/22h00

SÁBADO (11 março)

1 – 08h00/09h50

2 – 10h20/11h15

3 – 11h40/12h40

4 – 14h30/15h20

5 – 18h15/19h00

DOMINGO (12 março)

1 – 07h20/08h15

2 – 08h25/10h00

3 – 10h00/11h00

4 – 12h30/15h00

5 – 16h00/17h00