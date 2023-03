Rali Serras de Fafe, PE6: Craig Breen assume a liderança | AutoSport

Depois da primeira especial do dia não ter sorrido ao piloto da Hyundai, Craig Breen / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) conseguiram chegar à liderança do Rali Serras de Fafe. Foram os mais rápidos do troço da tarde, Boticas / Vale do Tâmega 2 (9.64 km) e ganharam tempo a toda a gente. Mikko Heikkilä / Samu Vaaleri (Škoda Fabia Rally2 evo) foram segundos neste troço, perdendo 7.9 seg, Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros nesta segunda passagem, Georg Linnamäe / James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) foram os quartos e Mads Ostberg / Patrik Barth (Citroën C3 Rally2) fecharam o top 5, já a 11 segundos da referência.

Assim, na geral, Breen lidera com 1.5seg. de vantagem para Heikkilä, com Ostberg no top 3 (+3.7 seg.). Linnamäe está em quarto a 12 seg. e Paddon a 18.

Tempos Online AQUI