Rali Serras de Fafe: PE6 Boticas 2 cancelado | AutoSport

É o segundo troço cancelado de hoje. Depois de Vieira do Minho 1 ter sido cancelado por não haverem ambulâncias 4×4 para garantir toda as condições de segurança, agora é a vez de Boticas 2 ser também cancelado. A chuva que continua a cair naquela região fez com que as condições do troço se deteriorassem muito, de tal forma que a organização decidiu cancelar a segunda passagem por Boticas, por motivos de segurança. Para já, é o segundo troço cancelado, mas não seria de todo surpreendente se outros troços forem cancelados, dadas as dificílimas condições que os pilotos e navegadores enfrentam.