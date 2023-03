Rali Serras de Fafe, PE4: Mads Ostberg regressa à liderança, Craig Breen aproxima-se | AutoSport

Na PEC4 do Rali Serras de Fafe, Cabeceiras de Basto 1 (10.84 km), as condições aproximaram-se das condições que Armindo Araújo pediu. Chuva, nevoeiro e frio, com as condições de aderências a não serem as melhores e com visibilidade reduzida. Mas Mads Ostberg e Patrik Barth (Citroën C3 Rally2) conseguiu fazer o melhor tempo (7:05.3) e ganhou 2.3 seg. a Craig Breen / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2), com Mikko Heikkilä / Samu Vaaleri (Škoda Fabia Rally2 evo) a fazerem o terceiro tempo desta PEC.

Nas contas da liderança, Ostberg regressou ao topo da tabela, liderando com 1.1 seg de vantagem para Heikkilä, com Breen apenas a 7.5 segundos da frente. Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) perderam o terceiro lugar, perdendo 15 segundos neste troço para Ostberg. Paddon caiu para quinto, com Georg Linnamäe / James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) a assumir o quarto posto da geral.

No CPR, Breen alargou a distância para Armindo Araújo / Luis Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo), com o português a perder 28 segundos para Breen. Neste momento, Breen lidera com 39 segundos de vantagem para Araújo.

Tempos Online aqui