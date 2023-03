Rali Serras de Fafe, PE3: Craig Breen leva a melhor, Mikko Heikkilä lidera | AutoSport

Num troço praticamente seco, os pilotos do Rali Serras de Fafe encontraram um cenário completamente diferente do encontrado na PEC2. E com isso, Craig Breen / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) levou a melhor e conseguiu o tempo referência desta PEC, apesar de afirmar no fim do troço que a sua posição em estrada não é a melhor e a sua escolha foi um erro. Já é quarto da geral a 8 segundos da liderança. Mikko Heikkilä / Samu Vaaleri (Škoda Fabia Rally2 evo) foi o segundo melhor do troço e conseguiu assumir a liderança da prova, com Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) a ser terceiro na PEC e no rali, admitindo uma toada cautelosa nesta fase. Mads Ostberg e Patrik Barth (Citroën C3 Rally2) perdeu algum tempo e caiu para segundo da geral. Georg Linnamäe / James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) foi quarto nesta PEC, à frente de Ostberg, que fechou o top 5.

Nas contas do CPR, Breen foi o melhor, ganhando 14 segundos a Armindo Araújo / Luis Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo), o que motivou troca na liderança do CPR.

A dupla Filip Mares / Radovan Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) foi a primeira a desistir hoje, com problemas de suspensão.

