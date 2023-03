Rali Serras de Fafe, PE1: Ricardo Teodósio foi o mais rápido na super-especial noturna | AutoSport

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foi a mais rápida da super-especial de Fafe, a primeira do Rali Serras de Fafe Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, com o tempo final de 1:27.9s, batendo a dupla Erik Cais/Igor Bacigál (Skoda Fabia RS Rally2) por 0.2s.

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) fecharam o primeiro dia de rali com o terceiro tempo mais rápido, a 1.3s de Teodósio, enquanto Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) e Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram exatamente com o mesmo tempo no pequeno troço, onde o mais importante para os concorrentes era ser cuidadoso q.b., terminar sem qualquer problema e sem perder muito tempo.

No final do 1,43 km da especial citadina, toda em piso empedrado, o que a tornou bastante escorregadia, mas proporcionou um bom espetáculo ao muito público que marcou presença no centro de Fafe, a dupla Filip Mareš/Radovan Bucha (Skoda Fabia Rally2 evo) terminou com o sexto tempo mais rápido a 1.7s do tempo do piloto algarvio, seguindo Tom Kristensson/Andreas Johansson (Citroën C3 Rally2) com 1.8s de atraso e com o mesmo registo ficou a dupla Mikko Heikkilä/Samu Vaaleri (Skoda Fabia R5 evo). Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2), ficou a 2.0s do seu companheiro de equipa e Fabrizio Zaldivar/Marcelo der Ohannesian (Hyundai i20 N Rally2) fecharam o top 10 da primeira especial do Rali Serras de Fafe.

Para as contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram durante muito tempo os mais rápidos, com o tempo de 1:29.9s, seguido de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), mas após 32 pilotos terem concluído o troço cronometrado, Ricardo Teodósio/ José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) bateram o melhor tempo e com isso passaram a liderar a classificação do Rali Serras de Fafe. O registo de 1:27.9s passou a liderar o tabela de tempos.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) ainda conseguiram fazer um tempo mais rápido do que Armindo Araújo e o seu navegador Luís Ramalho, passando ao terceiro posto do campeonato de Portugal, com 2.4s de diferença para Teodósio. Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) terminaram com o mesmo tempo de Armindo Araújo e no quinto posto, com 3.1s para o líder da classificação, assim como Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2).

Efren Llarena/Sara Fernandez (Skoda Fabia RS Rally2) foram os primeiros a ir para a estrada para a curta especial noturna no centro de Fafe, tendo fechado com o tempo de 1:31.1s.

A primeira dupla a sair para a especial do Rali Serras de Fafe que conta para o Campeonato de Portugal de Ralis foi Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2), que tinham sido os mais rápidos na qualificação e decidiram ser os terceiros na estrada. O tempo final de Breen foi de 1:29.9s, mais 0.4s do que Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally2), que naquela altura era a dupla com o tempo mais rápido (1:29.5s).

Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 evo) conseguiram terminar a curta especial de abertura da prova portuguesa com o mesmo tempo de Paddon e Kennard, ficando no segundo posto da classificação.

Depois da maior parte das duplas do Europeu de Ralis saiu a dupla campeã nacional Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), tendo efetuado uma especial sem qualquer problema e terminando a 1.5s do tempo de Paddon e a 1.1s de Breen que era o mais rápido do CPR naquela altura. Numa altura em que a chuva caía com mais intensidade, a dupla seguinte foi José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), terminando a 4.5s do melhor tempo da especial e a 4.1s do irlandês da Team Hyundai Portugal.

Quando Erik Cais/Igor Bacigál (Skoda Fabia RS Rally2) se fez à estrada colocou um bom ritmo com o seu Skoda, terminando o troço noturno com o melhor registo, baixando em 1.4s o anterior tempo de Paddon.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foi a terceira dupla portuguesa a ir para a estrada, mas terminaram a 2.8s do tempo de Breen, que detinha o registo mais rápido entre os concorrentes do CPR, e a 4.6s do melhor tempo da especial. Correia não terminou a especial muito satisfeito.

Depois de 32 pilotos terem concluído a especial, Ricardo Teodósio mostrou ao que vinha e bateu o melhor registo, passando a liderar a tabela de tempos, tanto no que diz respeito ao ERC como do CPR.

O Rali Serras de Fafe continua amanhã, com 4 especiais na secção da manhã e onde se espera o piso com muita lama e com Teodósio a liderar a classificação.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

Foto: @World/André Lavadinho