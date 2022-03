Rali Serras de Fafe: Nil Solans vence em Vieira do Minho, Armindo Araújo mais perto do segundo da geral | AutoSport

A primeira passagem do dia por Vieira do Minho (depois da passagem da manhã ter sido cancelada) sorriu à dupla Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5). Os líderes da prova ganharam tempo à dupla Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5) que não foi muito feliz neste troço e fez apenas o quarto tempo, perdendo 40 segundos para os espanhóis. Quem aproveitou foi a dupla lusa Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) que foi a segunda mais rápida deste troço, cimentando o terceiro lugar, ao mesmo tempo que começou a pressionar Linnamae pelo segundo posto da geral. Simone Tempestini e Itu Sergiu (Škoda Fabia Rally2 evo) fizeram o terceiro tempo da PE8, penúltima do dia.

Assim, nas contas do ERC temos Solans na frente, com Linnamae a 54.2 seg. e Araújo a 34.7 do segundo classificado. O português tem 50 segundos de vantagem para Simone Tempestini / Itu Sergiu (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas do CPR, Armindo Araújo pode já começar a festa. Com 3:25.5 de vantagem para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) o triunfo só escapará com uma hecatombe. Correia vai ter de se defender do ataque final da dupla Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) que está a “apenas” 28 segundos do segundo classificado. Num rali com troços tão traiçoeiros, tudo é possível. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) já estão a quase dos minutos do terceiro classificado pelo que as contas do top 3 estão praticamente encerradas e Fontes tem 40 segundos de vantagem para a dupla Pedro Almeida / Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), que perdeu o quarto lugar para a dupla do Citroen neste troço. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) está a 20 segundos do quinto classificado.

