Rali Serras de Fafe: Nil Solans dominou e Armindo Araújo mostrou a sua qualidade | AutoSport

Chegou ao fim a prova inaugural do ERC. O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, uma prova exigente, com troços míticos, tornou-se ainda mais exigente com a meteorologia a ter um papel importante no desfecho final da prova.

Erik Cais /Petr Tesinsky (Ford Fiesta R5 MK II) foram os primeiros líderes da prova, com o melhor tempo na PE1, Super Especial de Fafe. Mas o sábado trouxe para a ribalta a dupla espanhola Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) que começou o dia ao ataque e venceu dois dos três troços percorridos, com a anulação de Vieira do Minho 1 a encurtar a distância percorrida ao cronómetro. Solans instalava-se na frente, mas era pressionado pela dupla Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5), que venceu um troço durante a manhã. Quem também se destacava na prova era a dupla portuguesa Armindo Araújo/ Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo). Araújo tinha uma dupla missão: estar atento às contas do CPR, a sua prioridade, e ao mesmo tempo não perder de vista os homens da frente do ERC. O português foi fazendo essa gestão da melhor forma.

A secção da tarde começou com mais um troço anulado, Linnamae venceu a primeira PE percorrida, mas o fim do dia ditou o desfecho deste rali. Solans atacou e a sua vantagem para Linnamae aumentou drasticamente, chegando ao fim com 1m44.4 de vantagem para o piloto estónio. Araújo já estava a quase dois minutos do líder e a luta pela vitória era já uma miragem, mas a luta pelo segundo lugar acabaria por se tornar no objetivo do piloto de Santo Tirso, depois de ter carimbado a vitória no CPR. O top 3 ficava assim definido no fim do primeiro dia, com Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a ficarem em quartos, a quase um minuto de Araújo, e Simone Tempestini / Sergui Itu (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a fecharem o top 5. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) eram oitavos no fim do dia (terminaram a sua prestação no sábado), um lugar acima da dupla Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2).

O último dia de prova começou com Linnamae ao ataque, vencendo a primeira PE do dia, mas nas restantes classificativas destacou-se a dupla Efrén Llarena / Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) que fez um hat-trick de vitórias durante a manhã. Na frente, Solans mantinha a liderança, que ia gerindo como queria e a luta entre Linnamae e Araújo aquecia, com o português cada vez mais perto. Bruno Magalhães era oitavo na geral e a dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) já ocupava o décimo lugar depois de um sábado muito complicado.

Durante a tarde surgiram outros protagonistas, com Javier Pardo a vencer duas especiais e Miklós Csomós / Attila Nagy (Škoda Fabia R5) a vencerem a penúltima. As distâncias dos três da frente mantinham-se estáveis, Magalhães e Fontes permaneciam no top 10 e a dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) já estavam à porta do top10.

Na segunda passagem por Lameirinha, último troço da prova (Power Stage), o top 3 viu finalmente mudanças. Solans tinha grande vantagem e dificilmente o triunfo lhe fugiria, como acabou por acontecer, mas Armindo Araújo guardou o melhor para o fim e conseguiu ganhar tempo a Linnamae, que se queixou de problemas no seu carro, que tornaram o Skoda “impossível de guiar”. Assim, Solans venceu, Araújo conquistou o segundo lugar e Linnamae teve de se contentar com o terceiro lugar. Ken Torn / Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) venceram o último troço da prova, que apresentou pouca aderência e causou muito sustos aos pilotos. Erik Cais acabou por desistir, tal como Simone Tempestini, com o quarto lugar na geral a ficar entregue a Javier Pardo e o quinto à dupla Alberto Battistolli / Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo). Bruno Magalhães acabou a prova na sexta posição, José Pedro Fontes no oitavo posto e Ricardo Teodósio no nono, com os “quatro suspeitos do costume” do CPR a conseguirem um lugar no top 10.

Destaque para a excelente vitória de Solans, que venceu de forma clara. Também Armindo Araújo merece destaque pois, se por um lado tentou sempre chegar ao segundo, por outro não quis arriscar em demasia pois não falta muito para o rali dos Açores e um deslize poderia condicionar a prova. Conseguiu gerir todos os fatores e alcançou um excelente resultado. Linnamae fez o que pôde, mas não teve a sorte do seu lado no final, conseguindo, ainda assim, um pódio. Destaques também para Llarena e Pardo que venceram várias PE. Está assim concluído o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas 2022, que ficará na memória pelas difíceis condições que pilotos, máquinas e equipas enfrentaram.

Em ERC Open, vitória para Mārtiņš Sesks / Renars Francis (Škoda Fabia Rally2-Kit), em ERC3 vitória para Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally3) e em ERC4 triunfo para Óscar Palomo / Moreno Xavi

(Peugeot 208 Rally4)

