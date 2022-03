Rali Serras de Fafe: Nil Solans carimba a vitória, Armindo Araújo consegue o segundo lugar | AutoSport

Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) são os grandes vencedores do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas. A dupla espanhola conquistou o triunfo incontestável, depois de ter liderado durante praticamente todo o rali, falhando apenas no primeiro troço, a Super Especial de Fafe. Solans fez grande parte do trabalho no sábado, e hoje limitou-se a gerir a sua vantagem para o segundo classificado.

A luta pela segunda posição foi intensa. Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5) foi o dono do lugar durante grande parte do rali, mas foi sempre pressionado pela dupla portuguesa Armindo Araújo/ Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo). A pressão foi-se intensificando ao longo do último dia e na última especial da prova Linnamae claudicou e entregou o segundo lugar a Araújo.

A última PE da prova foi muito complicada, à imagem de todo o rali. Os níveis de aderência eram muito baixos e a maioria dos pilotos queixou-se disso mesmo. A juntar a esse problema, Linnamae reportou problemas no seu carro no final da prova: “Tenho algo de errado com o carro, está impossível de pilotar”. Quem lucrou foi Armindo Araújo que fez um grande rali e conseguiu o merecido prémio que foi o segundo lugar na primeira prova do europeu de ralis.

“O troço estava realmente muito difícil e escorregadio. Deslizei muito, foi um grande risco chegar aqui. Estou realmente contente com o resultado”.

“Fomos consistentes. Não tivemos tempo para nos prepararmos para este rali, por isso estamos muito satisfeitos com o resultado. Estamos a pensar agora se podemos ir aos Açores – penso que a nossa inscrição está feita, mas precisamos do apoio para que isso aconteça. Veremos” disse Solans no final.

Outros portugueses se destacaram no último troço do rali, com a dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a conseguir o sexto tempo, Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a assinarem o nono registo e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a conseguirem o décimo tempo.

Nas contas da geral, Solans venceu, com Araújo em segundo e Linnamae a fechar o pódio. Bruno Magalhães foi o segundo melhor português, conseguindo o sexto lugar à geral, José Pedro Fontes terminou em oitavo e Ricardo Teodósio em nono, com quatro carros no top 10 da prova.

