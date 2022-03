Rali Serras de Fafe: Javier Pardo vence PE15, Linnamäe foge a Araújo | AutoSport

Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally 2 Evo) estão com vontade de mostrar serviço nesta tarde do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas. A dupla espanhola voltou a ser a mais rápida e ficou à frente das duplas Miklós Csomós / Attila Nagy (Škoda Fabia R5) e Efrén Llarena / Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo). Este troço não correu tão bem a Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), perdendo tempo para Georg Linnamäe /James Morgan (VW Polo GTI R5). Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) segue sereno, na liderança. Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) também conseguiram um lugar no top 10, com o sétimo melhor tempo.

Na geral, tudo na mesma, apenas Araújo perdeu pouco mais de um segundo para Linnamäe.

Tempos online AQUI