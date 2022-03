Rali Serras de Fafe: hoje à tarde já há ‘cronómetro a contar’ | AutoSport

Pontuável para o Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas também é parte do CPR 2022, mas neste caso apenas contemplando a sua 1ª Etapa, correndo-se num conjunto de bem conhecidos e icónicos troços em terra da região, ao longo dos dias 11 e 12 de março (sexta-feira e sábado) as suas 9 especiais (110,83 km cronometrados), para um percurso total de 524,35 km.

Tendo como base o Pavilhão Multiusos de Fafe, a prova do Demoporto- Clube de Desportos Motorizados do Porto iniciar-se-ána Rua ngelo Medon, no centro da cidade,terminando, em termos de CPR, na Praça Mártires do Fascismo (Feira Velha). Antecedendo a saída da prova para a estrada, os pilotos poderão participar, na tarde de sexta-feira, nas sessões de Qualifying (15h00) e Shakedown (16h30 às 18:30), ambos a realizar nos 3,04 km do troço de Lagoa.

Definida a ordem de partida, o rali propriamente dito sai para a estrada às 21h03 de sexta-feira, rumando os concorrentes à Super Especial de Fafe (SSS1; 1,47 km) com início às21h08, finda a qual entrarão em Parque Fechado (20h18). O rali regressa ao ativo às 07h20de sábado para um dia que integra uma dupla ronda, de manhã e de tarde, pelos troços de Boticas (15,05 km; às 09h00 e às 15h09), Cabeceiras de Basto (10,84 km; às 10h17 e às 16h26),Vieira do Minho (16,93 km; às 11h20 e às 17h29) e Luílhas (11,86 km; às 18h29)divididas por sessões de refuel, um Reagrupamento (12h59/13h14) e uma visita ao Parque de Assistência (13h21/13h51, na Praça das Comunidades).