Rali Serras de Fafe: Hat-trick para Efrén Llarena, Armindo Araújo cada vez mais perto do segundo | AutoSport

A dupla Efrén Llarena / Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) está com a corda toda e conseguiu a terceira vitória consecutiva do dia no Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, desta vez no troço de Lameirinha. A dupla espanhola voltou a ficar à frente da dupla portuguesa Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), desta vez por três segundos. Simone Tempestini / Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os terceiros mais rápidos.

A história desta manhã conta-se de forma muito breve. Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5) começaram ao ataque e venceram o primeiro troço, no que podia parecer um assalto final ao longínquo primeiro lugar que pertencia a Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5). No entanto o ataque de Linnamae perdeu gás no segundo troço e foi aí que Llarena começou a destacar-se, vencendo o resto das classificativas da manhã. Armindo Araújo continuava a pressionar Linnamae e o trabalho do português foi sortindo efeito, com as distâncias a encurtarem graças à constante presença dos portugueses no top 3.

Assim, no final desta secção, Solans lidera e está em modo de gestão, não arriscando nada. Linnamae está a perder terreno para Araújo e a distância entre ambos é agora de apenas 10 segundos. A medalha de prata está ao alcance de Armindo Araújo, que conhece bem estes troços e já mostrou estar em forma.

Quanto ao resto do contingente português, destaque para os homens da Team Hyundai Portugal, que que tem andado pelo top 10. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) começaram com um ritmo um pouco melhor, mas a partir do meio da manhã, Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) passaram a ser a dupla mais forte da marca coreana.

O regresso à estrada está agendado para as 12:20, hora do arranque para os derradeiros quatro troços do dia. Se a vitória não deve escapar a Solans, a luta pelo segundo lugar está ao rubro. Armindo Araújo está de olhos postos no segundo lugar.

