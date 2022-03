Rali Serras de Fafe: Georg Linnamae volta a vencer, Armindo Araújo controla no CPR | AutoSport

Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5) voltaram a sorrir em Cabeceiras de Basto e venceram a PE7 com 10.84km, tal como tinham feito na primeira passagem da manhã. A dupla do VW Polo GTi conseguiu ganhar 15 segundos a Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5), que se mantêm na liderança da prova. Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo) fizeram o terceiro tempo, com a dupla lusa Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) a fazerem apenas o sétimo tempo, o suficiente para manter o lugar no top 3 à geral.

Nil Solans tem 13.5 seg. de vantagem para Linnamae e esta luta promete. Araújo é terceiro a 53.2 seg. do líder, tendo mais de 46 segundos de vantagem para o quarto classificado, Simone Tempestini e Itu Sergiu (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas do CPR Armindo Araújo só precisa evitar os problemas, pois tem uma vantagem de 2:21.2 para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo). Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) seguem em terceiro a mais de 3:12 , Pedro Almeida/Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 evo) são quartos a mais de cinco minutos do líder. Seguem-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2). As contas no CPR parecem já feitas e só o azar fará mudar muito esta ordem.

Tendo em conta o estado dos troços, Armindo Araújo abrandou um pouco o ritmo esta tarde, ainda assim suficientemente para aumentar a margem no CPR, mas o piloto da The Racing Factory quer manter – se a uma distância recuperável no ERC onde pretende lutar pelo triunfo. Vamos ver como correm os restantes dois troços de hoje.

