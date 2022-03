Rali Serras de Fafe: Georg Linnamäe o mais rápido na qualificação e Armindo Araújo entre os portugueses | AutoSport

Georg Linnamäe/James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5) foram os mais rápidos no qualificação do Rali Serras de Fafe pontuável para o Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) e para o Campeonato de Portugal de Ralis, com o tempo de 2:20.6s, seguidos de Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII Rally2), com o registo de 2:22.4s.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram a melhor dupla portuguesa com o terceiro melhor tempo da geral (2:22.8s). A dupla Nil Solans/Marc Martí (Volkswagen Polo GTI R5) foi a quarta mais rápida (2:23.4s), seguida de Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally2 Evo) com o registo de 2:23.8s e Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminaram com o sexto melhor tempo da qualificação (2:24.3s).

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram a segunda dupla nacional mais rápida com o tempo de 2:25.9s, oitava da geral atrás de Norbert Herczig/Igor Bacigál (Skoda Fabia Rally2 Evo), e Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram os nonos com o tempo de 2:26.9s e a fechar o top 10, ficou a dupla Josep Bassas/Axel Coronado (Skoda Fabia Rally2 Evo), com o crono 2:27.1s.

O campeão em título do do CPR Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram os terceiros entre os portugueses, com o crono de 2:27.2s e 11º da geral.

No Shakedown, Armindo Araújo tinha sido o piloto mais rápido com o tempo 2:19.9s , seguido de Erik Cais e Georg Linnamäe.

A partir das 21:08h, disputa-se a super especial de Fafe, no centro da cidade.

