Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas: Prova mais compacta e com Super especial na sexta-feira | AutoSport

A edição 2022 do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura do Campeonato da Europa (FIA ERC – European Rally Championship) e do Campeonato de Portugal de Ralis, que estará na estrada nos próximos dias 11, 12 e 13 de março, vai arrancar na noite de sexta-feira com o regresso da super especial e apresenta uma estrutura mais compacta face à dos anos anteriores.

“Procurámos fazer um rali mais consensual, porque muitos pilotos foram da opinião de que Boticas encaixaria melhor no início do primeiro dia, permitindo, também, uma ligação e uma divulgação mais eficaz da Cabreira [Cabeceiras e Vieira do Minho], enquanto no domingo a prova ficaria concentrada entre Fafe e Felgueiras”, explicou Carlos Cruz, presidente do Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, organizador do evento que também teve de atender a novas exigências, já que a WRC Promoter sucede, a partir deste ano, à Eurosport Events como empresa promotora do campeonato FIA ERC.

“Tivemos que atender às solicitações do novo promotor, designadamente em matéria de horários, para que o rali terminasse mais cedo, dada a diferença horária de Portugal para os restantes países da Europa e as transmissões televisivas que vão ser feitas. Daí que o rali termine antes das 16 horas e a Power Stage, o troço da Lameirinha, tenha início cerca das 15 horas. A super especial, na noite de sexta-feira, vai ser, quanto a mim, uma mais valia e outras pequenas alterações introduzidas tiveram como objetivo tornar o rali mais compacto e fugir para os melhores pisos. As classificativas de Fafe, Felgueiras, Boticas e dois terços de Cabeceiras são autênticas autoestradas. Só espero que até à data do rali não sejamos surpreendidos por chuva forte que possa alterar o excelente estado atual estado dos pisos”, concluiu Carlos Cruz.

Parcídio Summavielle, vice-presidente da Câmara Municipal de Fafe, sublinha a preocupação do seu município, nos últimos anos, de conferir ao Rali Serras de Fafe a maior dimensão possível a nível territorial, no sentido de atrair mais visitantes às regiões a Norte de Fafe e aos concelhos limítrofes.

“É uma enorme e grande honra, em 2022, abrir tanto o Campeonato de Portugal de Ralis como o Campeonato da Europa de Ralis e eu lembro que nem a pandemia obstou a que esta prova fosse realizada, fazendo parte há 35 anos consecutivos do principal campeonato de ralis do nosso país, o que é de relevar e enaltecer. Será, nesta edição com um formato mais alargado, o terceiro ano no Europeu e último do contrato assinado com o anterior promotor [Eurosport], não sabemos ainda o que nos reserva o futuro com o novo promotor [WRC], que é o mesmo do Mundial, mas estou confiante, mais uma vez, no sucesso. Em maio teremos o rali do Mundial, é um esforço grande das autarquias e nem sempre vejo o reconhecimento que gostaria para quem trás para Portugal provas internacionais que tanto prestigiam o país e atraem milhares de turistas, o que significa um elevado retorno financeiro direto. Há um enorme empenho, dos clubes e das autarquias, para montar esses eventos e tanto os poderes políticos como o Governo não se podem demitir das responsabilidades e deixar-nos sozinhos. Há custos adicionais enormes, como os do policiamento, que não deveriam ser suportados por nós, face à promoção que é feita não só da região Norte como de Portugal”, sublinha o vereador da edilidade de Fafe.

Ao contrário dos dois anos anteriores, desta vez não haverá limitações no acesso do público ao rali e Parcídio Summavielle faz questão de deixar uma mensagem:

“Este ano convido o público, os entusiastas do desporto automóvel, a vir ver o rali, perto da emoção e longe do perigo, respeitando todas as regras de segurança estabelecidas pelas autoridades”.