Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, PE5: Nil Solans aumenta vantagem sobre Georg Linnamäe | AutoSport

Depois do troço de Vieira do Minho 1 ter sido cancelado por razões de segurança, a dupla que lidera o Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, Nil Solans/Marc Martí (Volkswagen Polo GTI R5) foi a mais rápida na PE5, Luílhas 1, com o tempo de 9:27.7s, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 4.8s. A dupla portuguesa mantém a terceira posição da geral e roubou 1.5s a Georg Linnamäe/James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5), que foram os terceiros da especial e estão agora a 28.8s dos líderes do rali.

Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2) terminaram a última especial da manhã com o quarto melhor tempo, subindo uma posição na classificação geral, sendo agora 4º a 1:34.0s de Solans e Martí, e 59.4s de Armindo Araújo. Javier Pardo/Adrian Perez (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram os quinto na especial e também subiram na classificação geral, passando a ocupar o quinto posto (+1:49.1s).

Nas contas do CPR, Armindo Araújo lidera com 1:31.8s de vantagem sobre Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), que terminou a especial de Luílhas com o sexto melhor tempo. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) fecham o top 3 entre os portugueses.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) subiu ao quarto posto do CPR, trocando de posição com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo).

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) ocupa o sexto posto da classificação geral do campeonato português.

No final da especial, Araújo explicou que está “bastante satisfeito. Estou a pilotar em modo seguro, mas estou a desfrutar destas condições. É realmente divertido e estou muito contente com a minha velocidade”. Um sentimento que não é partilhado por muitos dos adversários.

