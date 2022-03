Rali Serras de Fafe, PE3: Georg Linnamae foi o mais rápido, Armindo Araújo cada vez mais líder no CPR | AutoSport

A PE3 do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas (Cabeceiras de Basto 1 – 10.84 km) sorriu a Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5). A dupla da Estónia conseguiu superar o registo dos líderes da prova, Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) que fizeram o segundo tempo desta PE. Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) voltaram a ficar no top 3 e distanciaram-se da concorrência no CPR.

Georg Linnamae disse no final da PE que “esta foi uma das melhores etapas que já fiz em toda a minha vida. Foi uma loucura total. É rápido mas escorregadio, por isso é uma combinação louca, mas conseguimos passar, por isso está tudo bem”.

Erik Cais /Petr Tesinsky (Ford Fiesta R5 MK II), primeiro líder da prova, bateu numa pedra que estava no troço o que motivou um furo e problemas na sua direção.

O contingente português conta com menos um carro com Daniel Nunes a ter de encostar o seu Fiesta depois de um toque na Super Especial de ontem. Mas parece que Armindo Araújo é o único português a dar-se bem com as condições dos troços (a sua posição na estrada ajuda). Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) ficaram a um minuto do tempo de Araújo e em terceiro ficaram Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a 1:11.6 do melhor tempo no CPR. As duplas José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) perderam mais de dois minutos.

No final do troço Armindo Araújo disse que havia “um pouco de lama e está um pouco escorregadio, mas esperávamos isto. Não é pior do que eu esperava, estamos com um bom ritmo e estamos muito satisfeitos com o carro e os pneus. Os troços estão em perfeito estado”.

Teodósio teve problemas na transmissão na PE2, e afirmou no final que perdeu a tração integral o que prejudica sobremaneira a performance do carro. Jś está a 2m29.7s da frente e a atrasar-se ainda mais. Já Bruno Magalhães disse que “não esperava tanta lama. Cometi um erro, porque apostei numa suspensão mais dura pois o troço é rápido, mas está a ficar muito mau. Mesmo nas rectas, não é possível ir a direito”. Já Fontes afirmou que “foi difícil. Os nossos pneus não foram a escolha certa e saímos da estrada, mas felizmente estamos aqui”.

Pedro Meireles fez o quinto tempo nesta especial, e já está a 13 segundos do 5º lugar de Ricardo Teodósio

