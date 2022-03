Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, PE2: Nil Solans lidera, Armindo Araújo foi o mais rápido no CPR | AutoSport

O dia começou com chuva e com a ameaça de troços muito difíceis para pilotos e máquinas. No entanto a PE2, Boticas 1 com 15.05 km, não se apresentava em muito más condições para os primeiros pilotos no troço. Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) foram os mais rápidos nesta PE e assumiram a liderança da prova. Erik Cais /Petr Tesinsky (Ford Fiesta Rally2) que foram os mais rápidos na PE1 (Super Especial), fizeram o segundo tempo e Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) completaram o top 3 nesta PE.

Nas contas do CPR, Araújo deixou Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a quase 30 segundos, com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) a ficarem no top 3, a 39.2 seg, do tempo de Armindo Araújo. Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) perderam muito tempo (47.8 seg.) reportando problemas na transmissão e José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) ficaram a 53 seg. do melhor registo.

Bruno Magalhães queixou-se das condições do troço dizendo que é difcil ter tração, algo que deverá piorar ao longo do dia já que se espera muito mais chove, especialmente na parte da tarde. Se agora está complicado, nas segundas passagens será muito pior.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram sextos na especial, entre os portugueses, a 1m09.3s de Armindo Araújo.

Ainda muito ˋàs escuras com o novo Hyundai, Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) foram sétimos a 1m18,1s. Tudo é novo para Meireles, que encara este rali como adaptaão à nova realidade.

