Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, PE1: Erik Cais vence e é o primeiro líder | AutoSport

Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII Rally2) venceram a PE1, a super especial realizada no centro de Fafe e com o piso escorregadio, com o registo de 1:26.5s, batendo a dupla portuguesa Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 0.6s. Correia e Carvalho estiveram na liderança da tabela de tempos durante muito tempo, mas os homens do Ford Fiesta no final foram mais rápidos.

Nil Solans/Marc Martí (Volkswagen Polo GTI R5) terminaram a especial com o terceiro melhor tempo, 0.7s mais lentos que Cais e Těšínský. No quarto lugar ficou a dupla KenTorn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) e a fechar os cinco primeiros classificados, ficaram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminaram na sexta posição, com 1.4s para os vencedores da primeira especial e no sétimo posto ficou a dupla Norbert Herczig/Igor Bacigál (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 1.8s, com o mesmo tempo de Georg Linnamäe/James Morgan (Volkswagen Polo GTI R5), os mais rápidos da qualificação. A dupla Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) terminou a etapa com o nono tempo (1:28.7s) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) fecharam o top10.

No Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) é Miguel Correia/Jorge Carvalho que lideram a classificação, com 0.7s de vantagem sobre Armindo Araújo/Luís Ramalho e 1.7s sobre Bruno Magalhães/Carlos Magalhães. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) são quartos a 2.4s de Correia e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) fecham os cinco primeiros, com 3s de diferença para o líder do CPR.

Os campeões nacionais em título, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e a dupla Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminaram os 1430 metros de especial com o mesmo registo de tempo (1:30.6s) e estão a 3.5s de Correia.

Amanhã a primeira especial (Boticas 1 com 15.05 km) começa às 9 horas.

DIA 2, Sábado, 12 de março

Assistência Fafe – 15 Min 7:27 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE2 Boticas 1 15.05 km 09:00 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE3 Cabeceiras de Basto 1 10.84 km 10:17 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE4 Vieira do Minho 1 16.93 km 11:20 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE5 Luílhas 1 11.86 km 12:20 – MAPA – CLIQUE AQUI

Assistência Fafe – 30 Min 13:21 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE6 Boticas 2 15.05 km 15:09 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE7 Cabeceiras de Basto 2 10.84 km 16:26 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE8 Vieira do Minho 2 16.93 km 17:29 – MAPA – CLIQUE AQUI

PE9 Luílhas 2 11.86 km 18:29 – MAPA – CLIQUE AQUI

Assistência Fafe – 45 Min 19:25 – MAPA – CLIQUE AQUI

TEMPOS ONLINE- AQUI.