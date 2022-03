Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas: Ninguém quis fornecer pneus a dois pilotos russos! | AutoSport

Os efeitos da invasão da Rússia à Ucrânia e da consequente guerra iniciada em 23 de fevereiro último também se farão sentir no Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura do Europeu e também do Campeonato de Portugal que decorre da próxima sexta-feira até domingo. É que dois dos três pilotos de nacionalidade russa inscritos apenas um conseguiu superar os efeitos do boicote em curso a desportistas do país.

Segundo foi comunicado ao Demoporto, clube organizador da prova, por Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rally2 Evo) e por Alexander Rzhevkin (Skoda Fabia Rally2 Evo), ambos estavam impossibilitados de alinhar no rali português por não conseguirem quem lhes fornecesse/vendesse pneus e outro material, além de toda a logística necessária à sua participação na ronda de abertura do Europeu. Em termos práticos, o boicote generalizado de que estão a ser alvo desportistas, equipas e empresas russas está na origem da ausência daqueles dois pilotos no Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas.

O único piloto de nacionalidade russa que não retirou a sua inscrição é Dmitry Feofanov (Ford Fiesta Rally3), que corre com licença desportiva da Letónia.

Ausência de última hora, mas por motivos bem diferentes, será o da dupla polaca Tymoteusz Jocz/Maciej Judycki (Ford Fiesta Rally4), o qual informou a organização do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas da impossibilidade de estar presente, devido ao incêndio que deflagrou no escritório da empresa JOCZ, propriedade do piloto. E este, no email endereçado ao Demoporto a justificar os motivos da ausência, até anexou uma imagem do sinistro, referindo a necessidade de tempo para ficar na Polónia a tratar de todos os trâmites relativos ao seguro.

“Os últimos dias têm sido muito difíceis para nós. Não escrevemos muito sobre a nossa atividade desportiva, mas estão a acontecer coisas na Ucrânia que não deveriam acontecer. O sofrimento desse povo é incalculável. Sofri uma perda pessoal na sequência desses acontecimentos. Na nossa empresa, o escritório principal foi fechado como resultado de um incêndio, mas iremos conseguir… Devido à correria do trabalho que se segue, não vamos poder comparecer à primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis”, escreveu o piloto Tymoteusz Jocz na sua conta do Facebook.