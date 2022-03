Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas: Especial de Vieira do Minho 1 cancelada | AutoSport

A PE4, Vieira do Minho 1 foi cancelada pela organização do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas por razões de segurança. Os pilotos dirigir-se-ão agora para PE5 (Luílhas), que começa às 12.20h.

Está também confirmada a desistência de Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII Rally2) com problemas de direção, quando eram 4º classificados da prova.



Já lá vão 21 anos que o Rali de Portugal teve graves problemas com a falta de ambulâncias com quatro rodas motrizes, algo que não é habitual, e não existem muitas em Portugal.

Pois bem, o troço de Vieira do Minha está tão mau, que, apesar dos concorrentes poderem perfeitamente disputar o troço, com maiores ou menores dificuldades, incluindo os duas rodas motrizes, a verdade é que o percurso está basicamente intransitável para ambulâncias de duas rodas motrizes e se fossem necessárias poderia haver um grande problema.

Assim, e como “seguro, morreu de velho”, evita-se um potencial problema.

Resumindo, não é por causa da impossibilidade dos carros de ralis rodarem, mas sim das ambulâncias.

A organização da prova está a tentar conseguir ambulâncias 4X4 para a tarde, tentando evitar que se tenha de cancelar mais troços

Tempos Online AQUI