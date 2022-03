Rali Serras de Fafe: Efrén Llarena volta a vencer, Armindo Araújo aproxima-se do segundo | AutoSport

A dupla Efrén Llarena / Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) está em forma nesta última manhã do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas. A dupla espanhola venceu em Santa Quitéria 1 – 9.18 km, mas a dupla lusa Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) ficou muito perto do melhor tempo, distando apenas 2 seg. da dupla espanhola. Com isso, conseguiu recuperar algum tempo a Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5) na geral. O terceiro tempo nesta PE 12 foi para Erik Cais /Petr Tesinsky (Ford Fiesta R5 MK II). Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) continuam a testar novas soluções e a fazer tempos interessantes, tendo assinado o oitavo registo neste troço.

Nas contas da geral, Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) vão claramente a gerir e permanecem na liderança, mantendo a distância para Linnamae que viu Armindo Araújo aproximar-se um pouco neste troço, sendo que a diferença entre segundo e terceiro é agora de 17 seg.

Tempos online AQUI