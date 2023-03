Rali Serras de Fafe: Craig Breen foi o mais rápido nos treinos livres | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) do Team Hyundai Portugal foram os mais rápidos dos treinos livres do Rali Serras de Fafe, batendo Mathieu Franceschi/Jules Escartefigue (Skoda Fabia Rally2 evo) por cerca de 0.3s. Seguiram-se, Miklós Csomós/Attila Nagy (Skoda Fabia Rally2 evo), Mikko Heikkilä/Samu Vaaleri (Skoda Fabia Rally2 evo), Mads Østberg/Patrik Barth (Citroen C3 Rally2) e Erik Cais/Igor Bacigál (Skoda Fabia RS Rally2.

Para lá de Breen, os melhores do CPR foram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2). A qualificação já decorre, mais logo o shakedown.

