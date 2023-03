Rali Serras de Fafe: Craig Breen foi o mais rápido na qualificação | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápidos na qualificação do Rali Serras de Fafe, batendo Mads Østberg/Patrik Barth (Citroen C3 Rally2) por 0.7s com Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2 em terceiro a mais 0.1s). Seguem-se Georg Linnamäe/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2), Miklós Csomós/Attila Nagy (Skoda Fabia Rally2 evo), Mikko Heikkilä/Samu Vaaleri (Skoda Fabia Rally2 evo), Mathieu Franceschi/Jules Escartefigue (Skoda Fabia Rally2 evo), Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally2), Tom Kristensson/Andreas Johansson (Citroen C3 Rally2), com Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) em 10º, na frente de Joshua McErlean/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), Martin Sesks/Renars Francis (Skoda Fabia RS Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) em 13º.

Agora, tendo em conta que amanhã chove mais do que hoje, vamos ver como serão as escolhas da ordem de partida, pois certamente que as decisões não vão ser fáceis pois sendo verdade que a previsão é de chuva, hoje o piso está seco. Se as escolhas forem feitas acreditando piamente nas previsões, e estas falharem, teremos certamente um rali ainda bem mais engraçado. Vamos ver o que sucede com as escolhas de ordem na estrada…

NOTA: Há concorrentes ainda a disputar a qualificação pelo que a ordem pode mudar.

Tempos Online – CLIQUE AQUI