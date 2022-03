RALI SERRAS DE FAFE, Armindo Araújo: “Na qualificação encontramos muita chuva e não arriscamos em demasia” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho iniciaram da melhor forma o Rali Serras de Fafe, ao realizarem o melhor tempo absoluto nos treinos livres e concluírem a Qualificação na primeira posição do Campeonato de Portugal de Ralis, a terceira em termos de classificação geral.

Numa sessão marcada pela chuva, o piloto do Team Armindo Araújo/The Racing Factory foi o mais forte do pelotão nacional e estava, por isso, obviamente satisfeito. “Começamos muito bem este rali ao efetuarmos o melhor tempo da geral na sessão de treinos livres. Na qualificação encontramos muita chuva e não arriscamos em demasia. Ainda assim, fizemos o melhor tempo entre os concorrentes do CPR e o terceiro absoluto. Saímos com ótimas sensações e motivados para o que temos pela frente”, disse.

Hoje à noite, pelas 21h08, terá início a primeira especial da prova organizada pela Demoporto, disputada no centro da cidade de Fafe.