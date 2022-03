Rali Serras de Fafe, Armindo Araújo: ” Estamos obviamente muito satisfeitos” | AutoSport

O regresso à competição em 2022 não podia ter corrido da melhor forma para a dupla Armindo Araújo e Luís Ramalho. Com uma vitória no CPR e um segundo lugar no ERC, foi um fim de semana em grande para a dupla portuguesa.

Para o piloto de Santo Tirso, “este foi, sem dúvida, um excelente fim-de-semana para nós e uma ótima forma de iniciar a temporada. Depois da vitória de ontem para o CPR, queríamos terminar o rali hoje num lugar do pódio. Andamos num ritmo bom, sem cometer nenhum erro ou exagero, e em todas as especiais, quer ontem quer hoje, fomos os mais rápidos dos portugueses. Na última especial atacamos um pouco mais e conseguimos chegar ao segundo lugar. Foi um excelente regresso a uma prova do

Campeonato Europeu de Ralis e estamos obviamente muito satisfeitos”, disse.

Terminada a prova organizada pela Demoporto, as atenções começam já a virarem-se para a preparação do próximo rali do calendário, o Azores Rallye, “Dentro de quinze dias voltaremos à competição, para a segunda prova do ERC e do CPR, e queremos muito repetir o resultado conseguido aqui em Fafe. Tal como neste rali, vamos trabalhar ao máximo para conseguir chegar aos objetivos a que nos propomos. Hoje é hora de toda a equipa festejar, mas amanhã viraremos o nosso foco para o Rali dos Açores”, concluiu Armindo Araújo.

O Azores Rallye vai para a estrada entre 25 e 27 de março e será novamente pontuável para o

Campeonato Europeu e Campeonato de Portugal Ralis.