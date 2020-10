Rali Fafe/Montelongo, PE17: Lukyanuk faz um pião. Três primeiros separados por 4.7s

Os líderes da rali, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) ficaram apenas na 14º posição nesta PE17, devido a um pião, e vão para a última especial com 3.8s de diferença para os segundos classificados, que agora são Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5).

A vitória na penúltima especial do Rali Fafe/Montelongo da dupla da Citroën colocou-os na segunda posição da geral, mas chegam ao último troço do rali com apenas 0.9s de diferença para Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5), que foram terceiros na PE17 e são terceiros à geral e estão a 4.7s da liderança, à entrada para a última especial.

Tempos Online – CLIQUE AQUI