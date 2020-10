Rali Fafe/Montelongo, PE16: Lukyanuk ataca na reta final

Depois de ter perdido tempo com uma má escolha de pneus na parte da manhã, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) venceram a primeira especial da tarde, a PE16. A dupla russa fez um tempo de 3:09.5s, sendo mais rápidos do que Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) por 0.6s. Terceira posição para Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) que ficaram a 1.6s do tempo mais rápido.

Na geral, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) recuperaram cerca de três segundos para os segundos classificados. Na segunda posição da geral estão Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) que seguem a 23.3s dos líderes, mas, com a quarta posição na PE16 perderam tempo para Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5). A dupla do Citroën segue agora a 4.4s da segunda posição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI