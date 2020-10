Rali Fafe/Montelongo, PE15: Lukyanuk perde mais de 10s

Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) foram os mais rápidos na PE15 do Rali Fafe/Montelongo. A dupla espanhola efetuou um tempo de 6:44.9s para ficar na frente de Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) por 0.8s. Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (Ford Fiesta R5 Rally2) foram terceiros a 3.3s do tempo mais rápido.

Na geral, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) foram apenas 13º na PE15, perdendo mais de 10s para o segundo classificado, que está agora a 20.3s. No final da especial, o russo admitiu que a escolhe de pneus não foi a acertada.

A dupla espanhola de Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) ao vencer a PE15 conquista uma ‘pequena almofada’ de segurança para a terceira posição, que agora está a 6.8s. Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5), que foram quintos classificados na PE15, estão na terceira posição da geral neste Rali Fafe/Montelongo

Na geral, os melhores portuguesas continuam a ser João Barros/Jorge Henriques (Citroën C3 R5), na 13º posição. No ERC3 Junior, Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) foram segundos classificados nesta PE15. A dupla portuguesa trocou de pneus a 10 minutos do início da especial, algo que Almeida admitiu “ser a escolha certa”. Na classificação da categoria a dupla do Peugeot é 3º classificada.

