Rali Fafe/Montelongo, PE12: Lukyanuk ataca e vence especial

Depois de nas duas primeira especiais ter dito que estava em ‘modo de gestão’ Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) foram os mais rápidos na PE12 do Rali Fafe/Montelongo. A dupla russa fez um tempo de 6:33.7s, sendo mais rápidos do que Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) por 0.5s. Terceira posição na PE12 para Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) a 2.4s do tempo mais rápido.

Na geral, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) continuam com mais de 30s de vantagem para os restantes. Na luta pela segunda posição, Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) conquistaram segundos precisos na PE12, continuando na frente de Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5), mas agora com uma vantagem de 2.8s.

João Barros/Jorge Henriques (Citroën C3 R5) são os melhores portuguesas na geral, com a 13º posição. No ERC3 Junior, Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) voltaram a ser terceiros na PE12 e continuam com a terceira posição nesta categoria.

