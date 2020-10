Rali Fafe/Montelongo, PE10: Bonato e Ares em luta por 2º. Lukyanuk lidera

Na primeira especial do dia de hoje do Rali Fafe/Montelongo a dupla mais rápida foi Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) com um tempo de 3:11.5s. Norbert Herczig/Ramón Ferencz (Volkswagen Polo GTI R5) foram os segundos mais rápidos, sendo mais lentos que a dupla do Citroën por 1.1s. Terceira posição na PE10 para Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) e Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) que fizeram o mesmo tempo: 3:12.8s.

Em termos da geral, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) continua como líder do Rali Fafe/Montelongo. Com condições complicadas nas especiais quase todos os pilotos escolheram usar pneus de chuva. Apesar disso, a dupla russa leva um pneu seco, na traseira direita.

Na segunda posição, a 35s dos líderes, estão Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) que trocam de posição com Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5), após venceram a PE10. A diferença entre a dupla da Citroën e da Hyundai é de apenas 0.9s.

No ERC3 Junior, Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) foram os terceiros mais rápidos, conservando a terceira posição nesta categoria.

