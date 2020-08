Rali Fafe Montelongo: Passadeira estendida para o ERC

Como se esperava, depois do anúncio oficial do Grupo Desportivo Comercial, a cancelar a edição 2020 do Rallye dos Açores, o Eurosport Events, promotor do Europeu de Ralis, anunciou já estar a trabalhar não só para incluir o Rali dos Açores no calendário do Europeu de Ralis de 2021, bem como concluir as discussões com a FPAK e a Demoporto, organizador do Rally Fafe Montelongo, na esperança de que seja possível chegar a um acordo para que este evento se junte ao calendário do ERC 2020.



Recorde-se que as discussões entre o Eurosport Events e o organizador do Rally Fafe Montelongo já estavam em curso sobre a possível inclusão do evento no calendário 2020 como uma ronda adicional, ao invés de substituto para o Rallye Açores. Duma forma ou outra devemos ter ERC em Fafe novamente. A 25ª edição do Rali Fafe Montelongo, organizado pela Demoporto, deverá realizar-se a 3 e 4 de outubro, sendo que nessa data é impossível pertencer igualmente ao CPR pois o Rallye Vidreiro Centro De Portugal Marinha Grande realiza-se na semana seguinte. O Rallye Casinos Do Algarve está previsto para 13 a 15 de novembro.



Caso exista a possibilidade de incluir outra prova no CPR, terá que haver outra alternativa, ou então alterações de datas. Possibilidades? ‘Regresso’ do Rali Terras d’ Aboboreira, que foi cancelado no início de julho ou a inclusão do Rali das Camélias no CPR.