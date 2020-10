Rali Fafe/Montelongo: Onboard Alexey Lukyanuk PE18 Guilhofrei 3 – 10.73 km (Vídeo)

Um pião de Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) na penúltima especial do Rali Fafe/Montelongo, quando lideravam com uma avanço de 23.3s, concentrou toda a emoção da luta pelo triunfo no derradeiro troço. A dupla russa entrava para o troço final na lideranças, mas com os três primeiros separados por apenas 4.7s.

No final, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) venceram mesmo o Rali Fafe/Montelongo, terceira ronda do Campeonato da Europa de Ralis. Veja aqui o onboard da dupla russa da Citroën C3 R5 Saintéloc Junior Team na última especial do rali.