Rali Fafe/Montelongo, Mário Castro: “Uma grande aventura e um grande desafio para mim”

Mário Castro e Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T) terminaram o Rali Fafe/Montelongo, terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), na quinta posição da categoria ERC3, depois de uma prova complicada onde um furo e problemas na caixa de velocidades não permitiram à dupla fazer mais.

No final do rali Castro afirmou que “foi uma nova experiência, muito difícil, mas estou feliz. O nosso resultado ficou marcado pelo furo na PE11, tivemos alguns problemas elétricos e o carro parou três vezes”.

“No primeiro dia, sinceramente não fiquei muito contente com a nossa prestação. Desde o segundo troço que andei com problemas na caixa de velocidades. Não era um problema grave, mas era o suficiente para não me permitir andar mais depressa. Outro ‘problema’ foi também a escolha de pneus. Com o clima tão instável era uma lotaria acertar na escolha e eu não fui muito feliz. Optei sempre por uma escolha mais cautelosa (pneus para chuva), mas apenas no último troço do dia os pneus resultaram”, explicou o piloto do Ford Fiesta R2T.

“Ainda assim, foi um prazer enorme concluir este rali, foi uma grande aventura e um grande desafio para mim pois nunca tinha conduzido nestas condições”, disse Mário Castro.