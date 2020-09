Rali Fafe Montelongo, Aloísio Monteiro: “Satisfeitos por regressar”

Aloísio Monteiro, responsável máximo da The Racing Factory, estrutura que tem conseguido cada vez mais triunfos, nas várias disciplinas em que está envolvida, regressa este fim-de-semana ao Campeonato da Europa de Ralis. Depois da interrupção desportiva devido à Pandemia de Covid 19, que ditou os cancelamentos do Azores Rallye e Barum Rally Czech, este será o primeiro desafio oficial do piloto em 2020, que havia participado com funções de ‘carro 0’ no Rallye Serras de Fafe, em fevereiro.

Ainda a recuperar o ritmo perdido, e depois de já ter efetuado um teste ao volante do Skoda Fabia R5 com que irá competir na prova portuguesa, o piloto e CEO da The Racing Factory, mostra-se confiante para a prova “Estamos naturalmente satisfeitos por regressar à competição, ainda mais por ser no nosso país. Esta é uma prova nova o que acaba por ser positivo para quem vem de um período de paragem tão longo, como é o nosso caso. Ainda assim, vamos trabalhar para conseguir um resultado positivo, que orgulhe o nosso público” explicou o piloto que será navegado pelo açoriano Sancho Eiró.

Quando atravessamos ainda uma fase delicada da pandemia, Aloísio Monteiro é perentório no pedido ao público. “As organizações estão a fazer um trabalho excelente para dar alguma normalidade a esta atividade desportiva e os pilotos estão também a dar tudo pelo espetáculo. Cabe também ao público respeitar as regras impostas pela Direção Geral de Saúde, evitando ajuntamentos e utilizando sempre os equipamentos de proteção individual, como é o caso da máscara.”

A competir com o número 19 de porta, Aloísio Monteiro e Sancho Eiró terão pela frente mais de 535km de extensão total, dos quais 181.44 cronometrados. A prova vai para a estrada nos dias 3 e 4 de outubro e conta com 18 especiais de classificação e com transmissão na Eurosport e Facebook do FIA ERC.