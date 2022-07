Rali di Roma Capitale, ERC3: Mais uma vitória no Europeu de Ralis para Hugo Magalhães | AutoSport

Portugal voltou a estar representado em mais uma prova de ERC pelo navegador Hugo Magalhães, que em Roma fez equipa com o estónio Robert Virves com um Ford Fiesta Rally3.

A equipa esteve sempre na frente do ERC3, venceu todas as treze provas especiais e terminou com um avanço de quase oito minutos sobre o seu mais direto perseguidor, o polaco Igor Widlak, numa viatura idêntica.

Sem qualquer motivação em termos de escalão, a dupla de que fazia parte Magalhães ainda esteve em luta com concorrentes com viaturas bem mais competitivas e desde cedo se instalou no lote dos vinte primeiros classificados.

Terminou no 19º lugar absoluto: É mais uma vitória, desta vez no Campeonato Europeu de Ralis na categoria ERC3. Foi um enorme desafio pelos mais variados fatores, mas esta já não foge e vai direitinha para Portugal” disse Hugo Magalhães.