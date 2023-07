Rali di Roma Capitale, 1º dia: Andrea Crugnola na frente | AutoSport

Este fim de semana disputa-se em Itália o Rally di Roma Capitale, sexta prova do ERC 2023 realizada em pisos de asfalto. Na frente, desde o começo do evento, está Andrea Crugnola. O piloto do Citroën C3 Rally2 venceu ontem a classificativa noturna de abertura e foi mesmo o mais rápido em todos os troços cronometrados da primeira etapa. Dispõe, a meio da prova, de uma vantagem de mais de 20 segundos para os seus perseguidores.

Na segunda posição está Giandomenico Basso com um Skoda Fabia RS Rally2 que passou grande parte do dia em luta com o francês Yoann Bonato, noutro Citroën C3 Rally2, que é agora terceiro a apenas 3,5 segundos do italiano que na próxima semana estará na Madeira. Na classificação seguem dois pilotos com Skoda Fabia Rally2 Evo, já algo distantes dos homens do pódio.

O quarto posto é ocupado pelo checo Filip Mares que tem apenas a 1,3 segundos Simone Campedelli, autor de uma prova em ascensão. A correr com bandeira cipriota, Alexey Lukyanuk regressou à atividade acompanhado do ucraniano YevgenChervonenko num Skoda Fabia RS Rally2.

O piloto assinou sempre tempos imediatamente atrás dos especialistas locais e rodava no lote dos cinco primeiros até que um furo o fez cair muitas posições.

Neste rali está também presente o madeirense Miguel Caires, a fazer equipa com João Miguel Sousa num Skoda Fabia Rally2 Evo da Delta Rally.

O piloto realizou durante a maior parte da primeira etapa tempos entre as 30ª e 40ª posições nos sete troços cronometrados já percorridos mas problemas no final do dia levaram a que descesse bastante na tabela classificativa. Caires é 82º no final da primeira etapa.

Por João Faria

