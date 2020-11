Rali de Spa Rally cancelado, ERC termina nas Canárias

Já se falava da possibilidade há algum tempo, mas o Rali de Spa, evento que estava previsto como derradeira prova do Europeu de Ralis foi cancelado, pelo que será nas Canárias que vai decidir-se a competição. As perspetivas de realização do evento não pareciam muito fortes especialmente depois de ter sido cancelado o Ypres Rally (WRC), pois a situação sanitária na Bélgica, como na maioria dos países da Europa é muito complicada, sendo que nas ilhas, no caso as Canárias, as coisas são mais ‘calmas’, pelo que a prova pode desenrolar-se sem tantos problemas.

A luta pelo título fica agora reservada a Alexey Lukyanuk e Oliver Solberg, já que apenas com uma prova pela frente, Gregoire Munster deixou, matematicamente, de ter hipóteses. No ERC1 Júnior, Solberg já sabe que essa não lhe escapa, pois Efrén Llarena deixou de ter hipóteses de lutar devido ao cancelamento da prova de Spa. Também o estónio Ken Torn já é o campeão do ERC3 Júnior, pois Pep Bassas já não tem provas que chegue para o ultrapassar. Como curiosidade, o facto de nas Canárias, na prova que se vai encontrar o novo Campeão, o ‘velho’, Chris Ingram, volta à ação num Renault Clio RSR Rally5.