Rali de Roma, ERC3: Pedro Antunes bateu no último troço quando liderava

Na classe ERC3 Junior, Pedro Antunes e Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) não conseguiram a vitória. Depois de vencerem seis especiais neste segundo dia, à partida para o último troço do rali estavam na frente da categoria por 4.3s. Mas, a dupla portuguesa teve um acidente na última especial, não conseguindo a vitória na classe. Vitória esta que ficou para Torn Ken / Pannas Kauri (Ford Fiesta Rally4). Seja como for, este facto não apaga o excelente rali que fizeram, a pressão que ‘meteram’ no ‘protegido’ de Ott Tanak, passaram para a frente dele, e depois veio o acidente. Muito azar, mas o que fizeram bem, ninguém lhes tira. Mais sorte para a próxima.

Também neste rali estiveram presentes Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4). A dupla portuguesa desistiu no primeiro dia, mas voltaram em Super Rally neste segundo dia para adquirir experiência.

