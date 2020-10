Rali de Fafe/Montelongo, PE9, Grande luta pelo segundo lugar: 0.4s

De repente, o Rally Fafe Montelongo ‘perdeu’ dois dos seus principais protagonistas, na luta pelos lugares da frente. Oliver Solberg teve problemas mecânicos no Volkswagen Polo GTi R5 e tem vindo a rodar muito devagar, tentando não desistir enquanto Craig Breen (Hyundai i20 R5) já ficou mesmo pelo caminho depois de ‘escorregar’ numa poça de óleo deixada por outro carro, batendo e danificando irremediavelmente a suspensão. Lá na frente, Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) mantém uma liderança destacada de 308s3 face a Iván Ares (Hyundai i20 R5), com Yoann Bonato (Citroën C3 R5) apenas a quatro décimos do espanhol.

